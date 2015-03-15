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مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء اشتباكات بين قوات “فجر ليبيا” وتنظيم “داعش” بمدينة سرت

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مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء اشتباكات بين قوات “فجر ليبيا” وتنظيم “داعش” بمدينة سرت مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء اشتباكات بين قوات “فجر ليبيا” وتنظيم “داعش” بمدينة سرت

داعش

قتل شخصان وأصيب آخران جراء الاشتباكات التي دارت ، اليوم السبت، بين قوات تابعة للكتيبة 166 العسكرية التابعة لـ”فجر ليبيا” ، وعناصر تنظيم “داعش” بمنطقتي هراوة شرق سرت والظهير غربها.

وأكد مصدر بمستشفى ابن سينا التعليمي بمدينة سرت الليبية اليوم ، وصول قتيلين وجريحين مدنيين أحدهما طفلة، سقطوا جراء الاشتباكات التي دارات بين قوات تابعة للكتيبة 166 العسكرية التابعة لـ”فجر ليبيا” وعناصر تنظيم “داعش” بمنطقتي هراوة شرق سرت والظهير.

وأضاف المصدر، أن أحد القتلى يدعى علي غيث شوايل المياسي وعمره – 65 عاما – وهو مدني من بلدة هراوة تعرض لرماية بطلقات نارية أمام منزله ، أما القتيل الثاني فهو أحد أفراد الكتيبة 166 العسكرية، ويدعى عبد السلام محمد عبد الفتاح السيوي وهو شقيق رئيس المجلس المحلي سرت، وقد تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحي عناصر “داعش” في محيط بلدة هراوة.

وأوضح المصدر أن أحد الجريحين يدعى فرج أبو عمود تعرض منزله بمنطقة الظهير غرب سرت للقصف بقذيفة ، وأن الطفلة المصابة وهي من منطقة هراوة أدخلت على الفور إلى غرفة العناية الفائقة.

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي تنظيم “داعش” وقوات “عملية الشروق” التابعة لـ “فجر ليبيا” عند بلدة هراوة شرق سرت ، أسفرت عن سيطرة عناصر التنظيم على البلدة وسقوط قتلى وجرحى، ومغادرة عدد من العائلات البلدة إلى مدينة سرت.
> أ ش أ

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