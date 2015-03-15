تنظيم “داعش” بليبيا يقصف رتلاً عسكريًاً قادمًا من مصراتة لتعزيز “الكتيبة 166″

قصف مسلحون من تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا، أمس السبت، رتلاً عسكريًا على طريق منطقة الظهير بسرت قادمًا من مدينة مصراتة لتعزيز “الكتيبة 166″ التابعة لقوات “فجر ليبيا” والتي تخوض منذ صباح اليوم قتالاً ضد مسلحي التنظيم.

وقال مصدر عسكري من الكتيبة 166 – في تصريح لـ”بوابة الوسط” اليوم – إن القصف أصاب إحدى الآليات ولم يؤد إلى أضرار بشرية، لافتًا إلى أنه تم الرد على مواقع القصف.

يشار إلى أن منطقة الظهير بسرت هي إحدى نقاط تمركز قوات تنظيم “داعش”.

ووقعت اشتباكات عنيفة منذ صباح اليوم السبت بين عناصر تنظيم “داعش” وقوات عملية “الشروق” التابعة لقوات “فجر ليبيا” عند بلدة هراوة (57 كلم) شرق سرت، أسفرت عن سيطرة عناصر التنظيم على البلدة وسقوط قتلى وجرحى، ومغادرة عدد من العائلات البلدة إلى مدينة سرت.

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