الرئيس السيسي يشيد بالتسهيلات الفرنسية في صفقة الأسلحة الأخيرة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه أمس السبت، مع وزير المالية الفرنسي ميشال سابان، على هامش “مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد – مصر المستقبل” المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، بالمساعدة التي قدمتها فرنسا لمصر من خلال تقديم تسهيلات كثيرة في صفقة الأسلحة التي تم إبرامها مؤخرًا.

وأكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية – في تصريح أمس – أن الرئيس السيسي أشار إلى أن مصر تثمن غالياً مواقف الدول الصديقة التي أبدت دعماً حقيقياً لمصر في جهودها نحو تحقيق التنمية ومواجهة التحديات المختلفة، وعلى رأسها الإرهاب.

ومن جانبه، نقل الوزير الفرنسي تحيات الرئيس فرنسوا أولاند، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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