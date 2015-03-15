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الجيش الجزائري يشن عملية تمشيط واسعة بحثا عن إرهابيين تسللوا إلى البلاد

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الجيش الجزائري يشن عملية تمشيط واسعة بحثا عن إرهابيين تسللوا إلى البلاد الجيش الجزائري يشن عملية تمشيط واسعة بحثا عن إرهابيين تسللوا إلى البلاد

ذكرت مصادر أمنية بالجزائر أن الجيش الشعبي الوطني شن، اليوم السبت، عملية تمشيط واسعة في ولاية الطارف بحثًا عن خمسة إرهابيين تسللوا إلى الجزائر.

وقالت المصادر نفسها إن خمسة إرهابيين – أكدت أنهم من تونس – تسللوا إلى الأراضي الجزائرية عن طريق الشريط الحدودي المشترك بين مدينتي سوق الرمل وبوقوس من الجانب الجزائري وحمام بورقيبة من الجانب التونسي.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية التونسية أبلغت نظيراتها الجزائرية بأن هؤلاء الإرهابيين كانوا ولا يزالون داخل تونس منذ أربعة أيام، مضيفة أنه تم وضع أجهزة الأمن في حالة تأهب قصوى، حيث تجرى عملية تمشيط في الغابات الكثيفة الموجودة في المنطقة التي يفترض أن يكون بها الإرهابيون، كما تم وضع حواجز ثابته عند محاور الطرق الرئيسية المؤدية للإقليم الذي يختبئ فيها الإرهابيون.

أ ش أ

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