داعش يفخخ “قائم قامية” الفلوجة.. والعثور على مقابر جماعية بصلاح الدين وكركوك

كشف “مجلس إنقاذ الفلوجة” عن قيام مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي بتفخيخ قائمقامية قضاء الفلوجة “مقاطعة إدارية” بمحافظة الأنبار، وتسعة مساجد بعبوات ناسفة تحتوي على مادة الكلور السامة.. فيما تم العثور على عدد من المقابر الجماعية تضم رفاة ضحايا التنظيم الإرهابي في مناطق تم تحريرها من سيطرة التنظيم.

وقال عضو “مجلس إنقاذ الفلوجة”عبد القدوس الدليمي إن “داعش فخخت مقر القائمقامية وبناية المجلس المحلي وتسعة مساجد بعبوات الكلور الناسفة والسامة”.. مضيفا أن أهالي الفلوجة متخوفون من عمليات التفخيخخ بغاز الكلور السام التي تنفذها عصابات داعش في الفترة الأخيرة.

كما أقدم مسلحو “داعش” أمس على ارتكاب جريمة جديدة في مدينة الموصل بتخريب المكتبة العلمية بجامعة الموصل، التي تحتوي على 4000 كتاب علمي من مصادر نادرة.

على صعيد آخر، عثرت قوات الحشد الشعبي على مقبرة جماعية تضم رفات 50 شهيدا في أطراف قرية “البشير” بكركوك، وقال مصدر أمني عراقي أن “المقبرة الجماعية تضم رفات 50 شهيدا تعود لأهالي قرية البشير أعدمتهم عصابات داعش بعد سيطرتها على القرية، وان الجثث لنساء ورجال”.

وقد تمكنت قوات “الحشد الشعبي” الشيعية من تحرير خمس مناطق تابعة لقرية البشير من سيطرة داعش جنوب كركوك شمالي العراق.. فيما قصفت مدفعية البيشمركة مقار داعش بالقرية وحررت مناطق في محيطها، حيث عثرت اليوم أيضا على مقبرة جماعية تضم رفات 16 شخصا قرب قرية البشير جنوبي كركوك، من الذين رفضوا التعاون مع التنظيم الإرهابي.

على صعيد متصل، دعت غرفة عمليات الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي جميع المقاتلين إلى حماية المقبرة الجماعية التي عثر عليها في تكريت وكركوك وعدم فتحها لضمان إعادة رفات شهداء “مجزرة سبايكر” بصلاح الدين إلى ذويهم بمراسم تليق بتضحياتهم والمحافظة على أدلة الجرمية لتقديمها إلى القضاء.

وطالبت الغرفة معهد الطب العدلي في وزارتي الصحة والدفاع، وفريق وزارة حقوق الإنسان بالانتقال إلى مواقع المقابر وفتحها فقاً للأحكام الشرعية والقيم الإنسانية بقصد التعرف على هويات الشهداء ونقلها إلى بغداد لسحب عينات من الحامض النووي الوراثي (DNA) ومطابقته مع عينات ذوي المفقودين التي سبق وأن تم تنظيم ملفاتها بشكل عام.

أ ش أ