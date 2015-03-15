ضبط عاطل بحيازته 21 قطعة حشيش بحي البري بمدينة الخارجة بالوادى الجديد‎

تلقي اللواء نبيل العشري مدير امن الوادي الجديد بلاغًا من العميد صبري غازي مدير مباحث المديرية يفيد بضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بمدينة الخارجة حيث تبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة عن قيام عاطل بالإتجار بالمخدرات في حي البري بمدينة الخارجة وتم استصدار إذن من النيابة العامة .

وتشكلت قوة امنية بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة ومعاون مباحث القسم أسفرت عن ضبط م . ع . م 29 سنة عاطل ،ومقيم الخارجة ومن اشهر تجار المخدرات بالمنطقة ومتهم في عدة قضايا مختلفة وبحوزته 21 قطعة حشيش كبيرة الحجم و مبلغ 200 جنيه وهاتف محمول تم تحريز المضبوطات .

وتحرير المحضر رقم 1752 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات