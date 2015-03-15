»مرور رأس الخيمة« تزورمصابي الحوادث وتوعّي الطلبة

زار العميد غانم أحمد غانم مدير الإدارة العامة للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة يرافقه العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، والعقيد أحمد سعيد الصم النقبي رئيس قسم الهندسة المرورية في إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد مصابي الحوادث المرورية.

وذلك في مستشفى صقر الحكومي ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي المقام تحت شعار «قرارك يحدد مصيرك» لعام 2015، حيث قدّم الوفد الزائر باقات ورد للمصابين متمنيين لهم الشفاء العاجل، وقدموا لهم النصح والإرشاد حول السلامة المرورية.

قرية مرورية

وافتتح العقيد أحمد الصم النقبي رئيس قسم الهندسة المرورية بإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة القرية المرورية بمدرسة القاسمية للتعليم الأساسي بمناسبة أسبوع المرور، بحضور الرعاة الرسميين وهم: جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وأكاديمية رأس الخيمة للطرق والمرور، وقد احتوت القرية على لوحات تحذيرية بمشاركة قسم الهندسة المرورية وطلبة المدرسة، بالإضافة إلى مجسمات توعوية، وتم استعراض مشاهد تمثيلية حول كيفية عبور المشاة بالأماكن المخصصة لهم.

كما تم الاطلاع على المعرض التوعوي المصغر من إعداد المصور يوسف النقبي داخل المدرسة الذي احتوى على صور للحوادث المرورية في خطوة تهدف إلى التذكير بنتائج الحوادث الوخيمة وكيفية تجنبها. وفي الختام تم تكريم الرعاة المشاركين بهذا المعرض تقديراً لجهودهم المبذولة من أجل تعزيز الثقافة المرورية.

زيارة

ومن جانب آخر قام وفد من إدارة المرور والدوريات بالتعاون مع دورية «التثقيف» التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بزيارة 3 مدارس برأس الخيمة هي: مدرسة الريادة للتعليم الأساسي ـ بنات، مدرسة موسى بن نصير للتعليم الأساسي ـ بنين، ومدرسة زيد بن حارثة للتعليم الأساسي ح1 ـ بنين، لتقديم شرح مفصل ووافٍ عن مهام وواجبات وأهداف دورية التثقيف في التوعية المرورية، بجانب إلقاء محاضرة توعوية حول السلامة المرورية وذكر أهمية شعار أسبوع المرور وأهدافه.

وتأتي هذه الزيارة بالتعاون مع «تثقيف» ضمن توجيهات وزارة الداخلية ـ القطاع المروري الاتحادي ـ في نشر التوعية المرورية عبر انتقال الدورية على جميع مدارس الدولة لتقديم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها.