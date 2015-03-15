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ضبط متهم باستقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة عبر مكتب زواج بطنطا

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ضبط متهم باستقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة عبر مكتب زواج بطنطا ضبط متهم باستقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة عبر مكتب زواج بطنطا
نجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء مجدى موسى، من إسقاط وضبط المتهم بتسهيل أعمال الدعارة عبر إعلانات للزواج بمدينة طنطا الغربية.

البداية عندما وردت بلاغات ومعلومات للواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة عن قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بوجود فتيات للزواج بجميع أشكاله الشرعية وغير الشرعية .

بالإضافة إلى قيام برنامج العاشرة مساء على فضائية دريم بتسجيل مقطع صوتى للمتهم أثناء الاتفاق مع إحدى معدى البرنامج، وقيام بترويضها للقيام بأعمال منافية للآداب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد ذكاء، وقيام مدير التحريات العقيد إبراهيم الطويل بتكثيف التحريات والفحص، والذى تبين قيام المتهم ويدعى "عادل.ز" 28 سنة يعمل فرد أمن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، ويمتلك محلا لصناعة مشابك الخشب المستخدمة فى غسيل الملابس مقيم بطنطا الغربية، قام بإنشاء صفحة على فيس بوك معلنا امتلاكه فتيات مصريات ومن جنسيات عربية مختلفة لممارسة الرذيلة عن طريق الزواج غير الشرعى.

وبعد تحديد موقع المتهم تمكن كل من العقيد عصام أبو عرب والعقيد حسن النجار والمقدم تامر فاروق، والمقدم محمد حلمى، والمقدم إيهاب توفيق من ضبط المتهم، وتم التحفظ على ثلاثة هواتف وجهاز كمبيوتر يستخدمهم المتهم فى ارتكاب جرائمة الآثمة، وتم تحرير المحضر اللازم وإرسال المتهم للنيابة.

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مصر 365