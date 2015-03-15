اعتماد توصيل خدمات الكهرباء لـ1153 مبنى في الشارقة

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة خطة لتوصيل الكهرباء إلى 1153 مبنى تجاريا وسكنيا وصناعيا في الإمارة، خلال عام 2015، بينما لم يتجاوز عدد المشاريع التي تم اعتماد توصيل الكهرباء لها خلال عام 2014 أكثر من 227 مشروعا وذلك بعد إجراءات صيانة وتطوير شبكات ومحطات توزيع الكهرباء وتغيير الكابلات والمحولات في عدد من المناطق خلال الفترة الماضية.

تطوير الشبكات

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة سعي كهرباء الشارقة لتطوير شبكات ومحطات توزيع الكهرباء في كافة مناطق الإمارة بحيث لا تستغرق الفترة المحددة لتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية سوى أيام قليلة بعد استلام طلبات التوصيل.

وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال التخطيط السليم والاعتماد على أفضل النظم العالمية لتطوير شبكة الكهرباء إلى القضاء نهائياً على قوائم الانتظار وتوصيل التيار الكهربائي لأي مشروع فور الانتهاء منه، دون أي تأخير بشرط التزام الملاك الكامل بشروط الأمن والسلامة.

تفعيل الشراكات الاستراتيجية

ووضعت الهيئة معايير لتوصيل الكهرباء للمشاريع المختلفة وتم التنسيق مع 150 من مكاتب الاستشارات الهندسية للانضمام لفريق الطاقة بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية لوضع وتطبيق المعايير والمتطلبات والآليات الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة الذكية في إمارة الشارقة بهدف التطوير ومواكبة التغيرات العالمية وتطبيق أفضل أنظمة ترشيد الاستهلاك العالمية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استراتيجية واضحة لتحقيق التميز والريادة .

وأكد الليم أن المكاتب الاستشارية شريك استراتيجي للهيئة للوصول إلى تطوير وتحديث كافة الأنظمة والإجراءات حيث إن مكاتب الاستشارات الهندسية تعتبر نقطة البداية لأي مشروع ويمكن من خلال التصميمات توفير حوالي 30 إلى 40% من الطاقة مما يساهم في دفع مسيرة العمل.

استمرار مسيرة البناء

وأشار الليم إلى أن العمل الجاد والتخطيط القائم على العلم والمعرفة هما السبيل لاستمرار مسيرة البناء والتطوير التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على أرض الإمارة والتي تظهر نتائجها بوضوح من خلال ما نشاهده من طفرات إنمائية وإنجازات رائدة في جميع المجالات وبمزيد من الجهد والتكاتف تستمر المسيرة ونحافظ على المكتسبات التي تحققت لصالح المواطنين والمقيمين على أرض الشارقة.

وتعمل الهيئة وبتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة على تطوير محطات الإنتاج وشبكات التوزيع بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية ومراكز الأبحاث والجامعات وأدخلت الهيئة الكثير من التطوير واستخدمت أحدث التقنيات في أساليب العمل من منطلق حرصها على توفير بيئة عمل أفضل تضمن تواصل واستمرار علاقتها مع مكاتب الاستشارات الهندسية، مع تفعيل مشاركتهم لتطوير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات العالمية خاصة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه حيث تعتبر كهرباء الشارقة أول هيئة كهرباء ومياه عربية تتبنى وتطبق مبادئ حفظ مصادر الطاقة التي تكفل بها مكتب الأمم المتحدة لتطوير البرامج الصناعية التي تبنتها منظمة المقاييس العالمية تحت مسمى (50001ISO).

مراكز خدمات موحدة

وأوضح أن الهيئة حرصت على أن يكون التقديم لتوصيل جميع الخدمات من كهرباء ومياه وغاز في مكان واحد بإدارة الخدمات المشتركة بدلاً من المرور على ثلاث إدارات مختلفة ومددت ساعات العمل بإدارة الخدمات المشتركة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتيسير الإجراءات وتقديم خدمات بمستوى عالمي لسكان إمارة الشارقة لتكون من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساء.

وذلك اعتباراً من شهر أغسطس الماضي بالإضافة إلى العمل يوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وذلك من أجل العمل على تحقيق رضا المشتركين وتلبية متطلباتهم وفقا لأحدث معايير الجودة والتميز واتخاذ كافة الترتيبات لتسهيل وتطوير الإجراءات والمعاملات ذات الصلة بخدمات المشتركين خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها الهيئة إعادة هيكلة شاملة وتطويرا في مختلف قطاعات عملها.

القطاع السكني

أشار راشد الليم إلى أن الهيئة تركز على القطاع السكني الذي يمثل 72% من قيمة الاستهلاك بينما القطاعات الأخرى سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية تمثل 28% وأكد أن الهيئة تعمل باجتهاد لتحقيق رؤية واستراتيجية الدولة ليكون عام 2021 من أفضل دول العالم المتقدمة.