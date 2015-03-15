مروان المعلا يقود مسيرة الدراجات النارية في شوارع الفجيرة

شارك الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس الإمارات موتوربلكس وفرق الدراجات النارية في الدولة، في مسيرة الدراجات النارية التي نظمتها شرطة الفجيرة بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الذي يقام تحت شعار (قرارك يحدد مصيرك) ضمن الفعاليات المرورية المقامة في الدولة، وجابت المسيرة مدينة الفجيرة وكورنيش الفجيرة بمشاركة أكثر من مئة دراجة نارية.

وقام الشيخ مروان بن راشد المعلا، بالتقاط الصور التذكارية مع أصحاب الدراجات النارية المشاركة فيما قامت شـرطة الفجيرة بتقديم درع تذكارية إلى الشيخ مروان بن راشد المعلا والمشاركين في المسيرة.

وتقدم الشيخ مروان بن راشد المعلا بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة على دعمه الرياضيين ولدوره في إثراء الحركة الرياضية وقطاع الشباب والرياضة بآرائه وأفكاره الرائدة والعديد من التوجيهات المتميزة والمبدعة في دعم كافة أشكال الرياضة والرياضيين وخاصة في رياضة السيارات والدراجات النارية.

وقدم الشكر إلى شرطة الفجيرة على إظهار الجانب الإيجابي في رياضة السيارات وإن تنظيم مسيرة للدراجات النارية هو نشر الثقافة والتوعية المرورية وتعريف الجمهور بأن رياضة السيارات والدراجات تتمتع بأقصى مواصفات السلامة والأمان من خلال التقيد بشروط السلامة المرورية والالتزام بوسائل الحماية والأمان وبالتالي الحد من الحوادث المرورية.