محمد بن راشد يعود إلى الوطن وحمدان بن محمد في مقدمه مستقبليه

عاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بسلامة الله إلى البلاد، عصر أمس، بعد أن ترأس وفد الدولة إلى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق في مطار دبي الدولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، واللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من المسؤولين.

وعادت في معية سموه معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة، ومعالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان، مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة بدبي.

وكان قد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس مدينة شرم الشيخ، بعد مشاركته على رأس وفد الدولة في أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي يختتم أعماله اليوم.