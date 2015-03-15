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وزير النقل يلتقي وزير الصناعة الإسباني ونائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي

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وزير النقل يلتقي وزير الصناعة الإسباني ونائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي وزير النقل يلتقي وزير الصناعة الإسباني ونائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي

هاني ضاحي- وزير النقل

التقى المهندس هانى ضاحى وزيرالنقل والمواصلات اليوم السبت ـ على هامش “مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد – المستقبل” المنعقد بمدينة شرم الشيخ ـ مع وزير الصناعة والتجارة الإسباني خوسيه مانويل ، حيث ناقشا سبل التعاون بين مصر وأسبانيا فى مجال النقل.

وخلال الاجتماع ، هنأ الوزير الأسباني المهندس هاني ضاحي وزير النقل على نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد في شرم الشيخ ، وأكد الوزيران على عمق العلاقات بين البلدين واستعداد الاسبانية للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري ، وترحيب الحكومة المصرية بهذا التعاون.

وقال المهندس ضاحي إن الوزير الاسبانى ابدى استعداد الحومة الاسبانية لتمويل كافة مشروعات البنية الأساسية للسكك الحديدية ومنها الوحدات المتحركة وازدواج السكك الحديدية ، والمشاركة فى المشروعات الجديدة الخاصة بالقطارات المكهربة والسريعة وبتمويل كامل من الحكومة الاسبانية ، وتم عرض شروط التمويل التى يمكن تحقيقها من خلال الحكومة الاسبانية مع مساهمة الشركات الاسبانية فى تنفيذ تلك المشروعات ، بحيث يكون التمويل بقروض ميسرة تصل مدة سدادها الى 30 سنة وبفائدة لا تتجاوز 2% .

وأكد الوزير الاسبانى على حرص اسبانيا على التعاون مع الجانب المصرى فى مجالات النقل ، وأبدى الاستعداد التام لتوقيع برتوكول يشمل تنفيذ وتمويل جميع المشروعات التى يتم الاتفاق عليها.

كما التقى وزير النقل اليوم في شرم الشيخ بكارلو كالينادا نائب وزير التنمية الاقتصادية الايطالى لمناقشة سبل التعاون فى مجالات النقل المختلفة.

وقال وزير النقل إن الحكومة الايطالية أبدت استعدادها لتمويل وتجديد 800 كم من السكة الحديد ، بالاضافة الى تقديم الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بهذا المشروع فى أسرع وقت ، كما أبدى الوزير الإيطالي استعداد بلاده للمساهمة في تنمية قطاعات النقل من خلال تنفيذ المشروعات بالخبرة والتكنولوجيا الايطالية وبتمويل من الجانب الايطالي ، وتقديم كافة الخبرات والاستشارات لمساعدة مؤسسات وزارة النقل في تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجالات السلامة والأمان والتشغيل والصيانة وتجديد وتطوير البنية الأساسية.
> أ ش أ

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