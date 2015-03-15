الرئيس السيسي يستقبل وزير الاقتصاد الألماني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت ـ على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر (دعم وتنمية الاقتصاد المصري) ـ زيجمار جابريال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني الذي نقل تحيات المستشارة أنجيلا ميركل ودعوة رسمية موجهة منها إلى الرئيس السيسي لزيارة ألمانيا في أقرب فرصة لبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي عرض خلال اللقاء حقيقة التطورات التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين ، موضحاً أنها جاءت انعكاساً لإرادة المصريين الذين رفضوا محاولات تغيير هويتهم ، كما أشار إلى حرص مصر على استكمال الخطوة الأخيرة من خارطة المستقبل والمتمثلة في إجراء الانتخابات البرلمانية ، بالإضافة إلى تعزيز قيم الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان.

وأكد الوزير الألمانى أن بلاده تولى اهتماماً خاصاً بمصر لدورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط ، مشيداً بالخطوات التى قامت بها على صعيد الاصلاح السياسى والاقتصادى ، ومؤكداً استعداد ألمانيا لتقديم المساعدة لمصر فى مجال دفع عملية التنمية والحرب ضد الارهاب.

> أ ش أ