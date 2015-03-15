حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/3/15

التفكير العميق والتردد فى اتخاذ القرارات لحاجتهم للمزيد من الوقت للتفكير فى جميع جوانب الموضوع أو القرار، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، فهم بالرغم من ترددهم إلا أنهم أصدقاء أوفياء يعتمد عليهم فى حل المشكلات وإسداء النصائح المختلفة، أما بخصوص حظ يوم الأحد لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن اليوم هو الأنسب للتخطيط لعطلة طويلة تغير من مزاجك بشكل كامل، فربما السفر إلى إحدى الدول الأوروبية ورؤية المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية لمختلفة سيساعدك على التخلص من حالى الملل التى تعيش فيها. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

>أنت تحصد نتاج اجتهادك فى العمل الفترة الماضية، لذا عليك الاستمرار فى إثبات نفسك ولا ترضى بما حصلت عليه حتى الآن، فقدراتك تؤهلك للحصول على مكانة أكبر وأفضل، لذا استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية. توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>أنت فى حاجة إلى علاقة عاطفية جديدة تجدد من حياتك وتضفى عليها التفاؤل والأمل وتجعلك أكثر إشراقًا، فابتعادك عن العلاقات العاطفية فى الفترة الماضية جعلك أكثر عصبية، وكتمانك لعاطفتك الشديدة ومشاعرك يصيبانك بالتوتر والضغط النفسى الذى يؤثر على حياتك بشكل كامل ويجعلك غير قادر على تحمل الأحداث اليومية التى تم بها يوميًا.

شبكةعيونالإخبارية

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