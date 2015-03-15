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حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/3/15

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حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/3/15 حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/3/15
خفة دمهم وطرافتهم الشديدة وقدرتهم على التغلب على الصعاب والمشكلات بالضحك والمزاح بعض الصفات التى يتميز بها أصحاب برج القوس، فهم من أفضل الشخصيات التى يلجأ إليها الجميع عند الشعور بالحزن والضيق، فلديهم قدرة كبيرة وفائقة على رسم الابتسامة على وجوه الجميع وإرغامهم على نسيان متاعبهم وأحزانهم، فعن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، يجب على أصحاب برج القوس الاهتمام بصحتهم ومظهرهم بعض الشىء، فالإهمال فى هذا الجانب يؤثر على علاقتهم بالجميع ويشعرهم بالإعياء والقلق طوال الوقت.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>عليك الاهتمام بالبحث عن فرصة عمل أفضل، فالكسل والاسترخاء لن يفيداك ولن يجعلاك تتقدم، أنت تحتاج إلى تقدير نفسك بعض الشىء ومعرفة قدراتك المختلفة والإيمان بذكائك ومواهبك، لذا عليك بالبدء من اليوم فى التفكير فى المستقبل والتخلص من الكسل وحالة اللامبالاة التى تعيس بها.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


> حياتك العاطفية جيدة ومطمئنة فاسترخاؤك يجعلك أكثر قدرة على تفادى الأخطاء والتغلب على المشكلات، لذا استفد من هذا الأمر ولا تدع العصبية تتحكم بك أو تؤثر على مزاجك وتعكر حالة الصفاء الذهنى التى تعيش بها، وحاول الاهتمام بحبيبك بعض الشىء والتخطيط لنزهات وعطلات ربما السفر إلى إحدى الدول الأوروبية سيفيدك بشكل كبير ويحسن من علاقتكما.

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مصر 365

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