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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/3/15

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/3/15 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/3/15
يؤكد دائمًا خبراء الأبراج أن أصحاب من الشخصيات التى يصعب إرضاؤها بسهولة بسبب مزاجهم المتقلب وترددهم الشديد فى العديد من الأشياء، حيث من الصعب التعرف على حقيقة مشاعر أصحاب هذا البرج بسهولة مثل باقى الأبراج، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم تشهد العديد من الأحداث والتغيرات التى تجل مزاجك متقلب طوال اليوم وهو أمر غير مريح، فعصبيتك ومزاجك المتقلب لن يساعداك على الحكم على الأمور بحكمة وعقل.

على مستوى العمل والمال


>تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم ستشهد العديد من الأحداث غير الجيدة المتعلقة بعملك وربما ستسمع اليوم العديد من الأخبار السيئة التى ستجعلك أقل نشاطًا وحماسًا ولن تشجعك على التفكير فى خططك الجديدة أو تحقيق أهدافك التى لطالما كنت تسعى لها.

على مستوى الصحة


>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بضرورة التوقف عن حميتك الغذائية بعض الشىء فالحرمان لن يساعدك على فقدان الوزن بل يصيبك بالإعياء وعدم التركيز ويؤثر على صحتك، فعليك بالتوازن حتى لا تسبب لنفسك العديد من الأمراض والمشكلات التى ستؤثر عليك فيما بعد.

على مستوى العلاقات العامة


>أنت تسير على الطريق الصحيح، فاهتمامك بعائلتك وأصدقائك يجعلك أكثر استقرارًا وحبًا للحياة وأكثر تحملاً للمصاعب المختلفة التى تمر بها، فأنت تعرف جيدًا قيمة الناس والأصدقاء فى حياتك.

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مصر 365

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