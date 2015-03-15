حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/3/15

الصفات العامة لأصحاب برج الجدى هى أنهم أشخاص يمتلكون قلبًا طيبًا وروح محبة للآخرين، فهم من أكثر الأبراج التى تميل لمساعدة الناس والعمل على راحتهم، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، أن اليوم غير مناسب لدخول فى جدال ومناقشات لا داعى لها. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>عليك تحسين علاقاتك مع زملاء العمل والتقرب منهم، حتى تتمكن من النجاح بشكل أكبر، فالتعاون شيء ضرورى وأساس للمضى قدمًا، كما يفيد العمل الجماعى الإنسان بشكل عام فى الابتكار والتطور ورؤية الأمور من جوانب مختلفة لم تخطر على بالك من قبل، كما ينصحك خبير الأبراج محمد فرعون بالالتزام بالحياد فى الحكم على بعض الأمور المتعلقة بالعمل أو عند التدخل فى ببعض النقاشات مع زملائك. توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

> حياتك العاطفية غير مستقرة فتغير حبيبك معك يصيبك بالقلق والخوف من خسارته، لذا عليك التحدث معه والتعرف على الاسباب الحقيقة وراء هذا التغير المفاجئ، كما يجب عليك الجلوس بمفردك بعض الشيء والتفكير فى ما أفعالك فى الفترة الماضية، فربما بعض تصرفاتك قد تسببت فى شعوره بالضيق أو الانزعاج وقرر عدم التحدث معك حتى تشعر بخطئك لذا عليك بالإسراع قبل أن يتفاقم الأمر.

شبكةعيونالإخبارية

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