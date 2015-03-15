حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/3/15

الأسد برج قيادى يمكنه اتخاذ قراراته بحزم وبعد تفكير طويل دون تردد، فهو من الشخصيات القوية التى لا تهاب نتيجة أفعالها، هذه أهم صفات أصحاب برج الأسد، أما بخصوص حظ يوم الأحد لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أن هذا اليوم ليس مناسب للتنزه أو الخروج من المنزل فمزاجك اليوم لا يشجعك على الاختلاط بالناس أو مقابلة أصدقائك، كما يجب عليك تفادى الدخول فى مناقشات مع أفراد عائلتك وتجنب المشكلات لتوفر على نفسك لكثير من العناء. توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>اليوم تشعر بحالة من الكسل الذى يمنعك كممن العمل بشكل جيد أو التفكير فى خططك المستقبلية، لا تدع هذه الأحاسيس تؤثر عليك وتؤثر على حياتك، بل حاول التغلب على هذا المزاج السيئ لتتمكن من المضى قدما والنجاح فى حياتك. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

> حياتك العاطفية فى أفضل حالاتها فأنت على أتم الاستعداد للدخول فى علاقة عاطفية جديدة تعوضك عما فاتك وتساعدك على رؤية الحياة بتفاؤل وأمل، لكن عليك بالتدقيق فى اختياراتك وانتقاء الشخص المناسب لك والذى تتفق معه فى الطباع والآراء حتى لا تندم فيما بعد، ولا تتسرع مثل عادتك فى الحكم على الناس من الوهلة الأولى، بل دع الأيام والمواقف المختلفة تكشف لك حقيقتهم.

شبكةعيونالإخبارية

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