رئيس شركة القلعة القابضة:الاستثمار البشرى أهم مكاسب المؤتمر الاقتصادى

قال أحمد هيكل رئيس شركة القلعة القابضة (كود التداول فى البورصة المصرية CCAP.CA) – وهى شركة رائدة فى استثمارات الصناعة والبنية والتحتية بمصر، إن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى اسهم بفرص استثمار وتوظيف واعدة قادمة ستخدم المواطن المصرى، مؤكدا أن هذا المؤتمر ركز على الاستثمار البشرى وهو التوظيف، وهذا يعد افضل استثمار فى العالم.

وأضاف هيكل خلال حواره مع الاعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج"حوار القاهرة " والذى يعرض عبر شاشة " سكاى نيوز عربية " أن النتائج المعهودة من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى تكمن فى الاتى "توفير الالاف فرص العمل للمصريين، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادى اكد للعالم أن مصر دولة جاذبة وواعدة للاستثمار رغم كل مايحاك بها.

وتابع "ان مؤتمر شرم الشيخ ناجح بكل المقاييس، لافتا إلى أن مصر اثبتت انها لاتعمل الا تحت ضغوط.