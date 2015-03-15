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مسئول سورى: القاهرة لم تطرح بقاء الأسد فى حوار قوى المعارضة

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مسئول سورى: القاهرة لم تطرح بقاء الأسد فى حوار قوى المعارضة مسئول سورى: القاهرة لم تطرح بقاء الأسد فى حوار قوى المعارضة
استنكر فراس الخالدى عضو اللجنة المنبثقة عن بيان القاهرة لأجل سوريا، ممثل شباب الحراك الثورى السورى، تصريحات ممثل الائتلاف السورى بالقاهرة، الذى ادعى أن مبادرة لحل الأزمة السورية تتضمن بقاء الرئيس السورى بشار الأسد لمدة عامين، مؤكدا أن قوى المعارضة لم ولن تقبل بوجود الأسد، مشيرا إلى أن ذلك كان نتاج مشاورات رئيس الائتلاف السورى السابق الدكتور هادى البحرة.

وأكد الخالدى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن تصريحات ممثل الائتلاف السورى بالقاهرة مرفوضة جملا وتفصيلا، مشيرا لرفضه عقد أى حوار مستقبلى من دون إنجاز حوار القاهرة الذى سيحدد سقف الحوار والمطالب المطروحة فى أى حوار مستقبلى، مؤكدا أن القاهرة لم تطرح فكرة بقاء بشار الأسد فى الحكم وأن هذا الطرح غير موجود فى أجندة الحل السياسى الذى تتبناه القاهرة.

وهاجم الخالدى الائتلاف السورى المعارض معتبرا تصريحات بسام الملك لوسائل الإعلام التركية يعد رأيا ممثلا لوجهة نظر الائتلاف السورى من حوار القاهرة المزمع انعقاده أبريل المقبل.

وثمن الخالدى جهود الخارجية المصرية التى تسعى جاهدة لحل سلمى للأزمة السورية ووقف نزيف الدماء بالبلاد، مؤكدا أن مصر أعلنت مرارا وتكرارا أنها تعمل لصالح أبناء الشعب السورى وليس النظام، مشيرا إلى أن القاهرة تمثل عونا وسندا للشعب السورى لتحقيق آماله وتطلعاته.

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مصر 365

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