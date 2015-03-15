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حبس 3 فتيات سنة ووضعهن تحت المراقبة الشرطية لممارستهن الدعارة بالدقى

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حبس 3 فتيات سنة ووضعهن تحت المراقبة الشرطية لممارستهن الدعارة بالدقى حبس 3 فتيات سنة ووضعهن تحت المراقبة الشرطية لممارستهن الدعارة بالدقى
قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وسكرتارية ضياء صبحى بمعاقبة 3 فتيات بالحبس لمدة عام مع النفاذ، وتغريمهن 300 جنيه لكل منهن، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة عام، فى الدعوى رقم 3358 لسنة 2015 جنح الدقى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على 3 فتيات لاتهامهن بممارسة وتسهيل الدعارة والعمل بها، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بترددهن على إحدى الشقق السكنية بمنطقة الدقى.

وبمداهمة الشقة المذكورة ألقى القبض على كل من "سارة.ع.س"، و"هبة.م.م"، و"عطيات.م.ع"، يمارسن الدعارة مع الرجال بدون تمييز، كما ألقى القبض على عدد من الرجال راغبى المتعة الحرام.

وبعرضهم على النيابة أمرت بإخلاء سبيل راغبى لمتعة بكفالة مالية، وإحالة الفتيات إلى المحاكمة، فقضت المحكمة بحبسهن سنة لكل منهم ووضعهن تحت المراقبة الشرطية مدة مماثلة، وإلزامهم بدفع المصاريف.

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مصر 365