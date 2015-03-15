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مصرع مجند بطلق نارى بالخطأ أثناء فحص بلاغ مطار جاناكليس بأبو المطامير

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مصرع مجند بطلق نارى بالخطأ أثناء فحص بلاغ مطار جاناكليس بأبو المطامير مصرع مجند بطلق نارى بالخطأ أثناء فحص بلاغ مطار جاناكليس بأبو المطامير
لقى مجند بقوات أمن البحيرة مصرعه جراء خروج طلق نارى بطريق الخطأ من سلاح زميله مما أدى لوفاته فى الحال.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، يفيد بمصرع المجند مجدى محمد أحمد إثر إصابته فى ذقنه بطلق نارى عن طريق الخطأ أثناء فحص بلاغ مطار جاناكليس.

وكان شخص أصم وأبكم لقى مصرعه جراء إصابته بطلق نارى عقب دخوله منطقة عسكرية فى ظروف غامضة قبل ذلك، حيث تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد محمد حمزة مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بمقتل " رشوان عبد اللاه حسن" حال اقترابه من مطار جاناكليس الحربى فقام أفراد الخدمة بتحذيره فلم يستجب فتم إطلاق طلاقات تحذيرية فى الهواء إلا أنه لم يستجب فتم التعامل معه.

انتقل على الفور لمسرح الأحداث المقدم محمد الطنيخى مفتش المباحث والرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير وجار الكشف عن ملابسات الحادث.

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مصر 365