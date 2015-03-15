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جنح طنطا تنظر الثلاثاء أولى جلسات محاكمة الصيدلانية المتهمة بالنصب على المواطنين

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جنح طنطا تنظر الثلاثاء أولى جلسات محاكمة الصيدلانية المتهمة بالنصب على المواطنين جنح طنطا تنظر الثلاثاء أولى جلسات محاكمة الصيدلانية المتهمة بالنصب على المواطنين
تنظر محكمة جنح ثان طنطا، الثلاثاء القادم، أولى جلسات محاكمة المتهمة منى.ح.ع 36 سنة صيدلانية والمعروفة بريان الغربية بعد استيلائها على 50 مليون جنيه من أكثر من 80 شخصا بمدينة طنطا، بحجة توظيفها فى مجال الأدوية والاستيلاء على أموالهم.

وترجع الواقعة بقيام "ه.أ.ا" 43 سنة مذيعة بالإذاعة والتليفزيون مقيمة شارع عمر بن عبد العزيز، بتحرير محضر رقم 11077 جنح قسم ثان طنطا 2014 والمقيدة برقم 59 جنح اقتصادية ثان طنطا 2014 اتهمت فيه "منى. ح. ع" 36 سنة صيدلانيه ووالدها "حامد. ع. ال" وشقيقها "حاتم ح. ع" ووالدتها (لا تعرف اسمها) مقيمين بشارع حسن رضوان بالحصول على مبلغ 630 ألف جنيه، بزعم تشغيلها فى شركه أدوية بربح شهرى ولم يفوا بذلك.

كما تقدم "خالد. ز .م" 30 سنة بكالوريوس صيدلة مقيم شارع حسن رضوان ببلاغ وآخرون اتهموا فيه المتهمة بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بقصد تشغيلها فى الأدوية مقابل أرباح شهرية.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المتهمة، ووردت معلومات للعقيد أحمد مبروك رئيس مباحث الأموال العامة بالغربية، بتواجد المتهمة بإحدى الشقق بالقاهرة، وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، وتم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم ثان طنطا، وتحرر المحضر 39 أحوال قسم ثان طنطا، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالتها لمحكمة جنح ثان طنطا وتحدد جلسة الثلاثاء القادم لنظر أولى جلسات محاكمتها.
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