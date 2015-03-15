أخبار عاجلة

فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم» -
طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط -
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة» -
قابيل: صناعة الغزل والنسيج على رأس أولويات الوزارة -
لإصدار قرار ندب «منعدم».. خصم 10 أيام من مسؤولين بالأوقاف -
فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي» -
«النصر للملاحات» تستهدف مبيعات بقيمة 144 مليون جنيه خلال 2016 - 2017 -
«الوفد»: لقاء السيسي وترامب سينعكس على تسوية أزمات المنطقة -
إسرائيل تستعين بـ«معتز عبد الفتاح» للدفاع عن نفسها: «العرب قتلوا مليون عربي» -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

قوي سياسية يتقدمون بطلب لإنشاء عيادات للتخاطب بمستشفيات السويس

Google+ Print
قوي سياسية يتقدمون بطلب لإنشاء عيادات للتخاطب بمستشفيات السويس قوي سياسية يتقدمون بطلب لإنشاء عيادات للتخاطب بمستشفيات السويس

محافظة السويس

تقدم على أمين القيادي بحزب “الوفد” بالسويس وسامي أبو شوشة أحد النشطاء بالمجتمع المدني بطلب إلى الدكتور محمد العزيزي مدير مديرية الصحة بالمحافظة بإنشاء عيادات للتخاطب بجميع مستشفيات السويس والوحدات الصحية والاهتمام بهذه الفئة من ابناء السويس.

وقال على أمين فى بيان إعلامي إن الطلب الذى تقدموا به باعتبارهم ممثلين عن القوي السياسية لقي استجابة من مسؤولو الصحة والذى أوضحوا أن هناك عيادة للتخاطب بالمستشفى العام وسوف يتم تفعيلها بشكل أكبر واوسع خلال الأيام القادمة.

وأضاف أمين أنهم قدموا عددًا من الأفكار لتطوير العمل الطبي ،ووعد مسؤولو مديرية الصحة بدراستها وتنفيذها خلال الفترة القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا