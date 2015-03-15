قوي سياسية يتقدمون بطلب لإنشاء عيادات للتخاطب بمستشفيات السويس

تقدم على أمين القيادي بحزب “الوفد” بالسويس وسامي أبو شوشة أحد النشطاء بالمجتمع المدني بطلب إلى الدكتور محمد العزيزي مدير مديرية الصحة بالمحافظة بإنشاء عيادات للتخاطب بجميع مستشفيات السويس والوحدات الصحية والاهتمام بهذه الفئة من ابناء السويس.

وقال على أمين فى بيان إعلامي إن الطلب الذى تقدموا به باعتبارهم ممثلين عن القوي السياسية لقي استجابة من مسؤولو الصحة والذى أوضحوا أن هناك عيادة للتخاطب بالمستشفى العام وسوف يتم تفعيلها بشكل أكبر واوسع خلال الأيام القادمة.

وأضاف أمين أنهم قدموا عددًا من الأفكار لتطوير العمل الطبي ،ووعد مسؤولو مديرية الصحة بدراستها وتنفيذها خلال الفترة القادمة.