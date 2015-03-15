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الجيش السودانى يرسل تعزيزات عسكرية إضافية لولاية جنوب "كردفان"

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الجيش السودانى يرسل تعزيزات عسكرية إضافية لولاية جنوب "كردفان" الجيش السودانى يرسل تعزيزات عسكرية إضافية لولاية جنوب "كردفان"
دفعت القوات المسلحة السودانية ، بتعزيزات عسكرية إضافية لولاية جنوب كردفان ، التى شهدت بعض مناطقها اشتباكات بين الجيش السودانى، ومجموعات متمردة مسلحة تابعة للحركة الشعبية - قطاع الشمال -.
>وقال والى جنوب كردفان آدم الفكى - فى تصريح مساء اليوم السبت - إن تلك التعزيزات الإضافية ستتمركز بمناطق "كالوجى، وقدير، وأبوجبيهة"، وتستهدف المساعدة فى إعادة المواطنين إلى قراهم، التى شهدت اشتباكات مع المتمردين خلال اليومين الماضيين ، مشيرا إلى أن الولاية تقوم بدورها فى إيواء المتأثرين وتحسين الوضع الأمنى بالولاية.

وأشار الفكى إلى أن لجنة أمن جنوب كردفان ، زارت محليتى "أبو جبيهة وقدير"، ووقفت على الأحوال الأمنية وأوضاع المتأثرين، الذين وصلوا إلى أبوجبيهة من منطقة الرحمانية، بعد هجوم المتمردين عليها فجر الخميس.
>وكان الجيش السودانى ، قد أعلن عن تصدى قواته لهجوم شنه متمردو الحركة الشعبية -قطاع الشمال-على مدينة "كالوجى" بالولاية، بعد أن كبدت المتمردين خسائر فادحة.
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مصر 365