قيادى بحماس: لدينا وثائق تثبت تورط أبو مازن فى "زعزعة" استقرار غزة

كشف عضو المكتب السياسى لحماس محمود الزهار، أن لدى حركته وثائق تثبت تورط رئيس السلطة محمود عباس "شخصيًا" فى أحداث زعزعة الأمن بقطاع غزة، على حد قوله.

وقال الزهار فى تصريحات تليفزيونية مساء السبت، إن التقارير التى أرسلها عناصر حركة فتح فى غزة إلى رام الله، كانت بطلب من قيادة السلطة، مقابل إغراءات مالية ووعود زائفة.

واتهم الزهار السلطة الفلسطينية بسعيها إلى تشويه صورة حماس لدى أجهزة استخبارات دول عربية، مشيرا إلى تحريضها مصر على الحركة من خلال نقل معلومات "مغلوطة".

>وذكر القيادى فى حماس أن حركته عرضت الوثائق، التى نشرتها وزارة الداخلية حول تورط السلطة فى الانفلات بغزة، على فصائل فلسطينية ودول عربية، مؤكدا أنهم جميعا باتوا يعرفون كذب السلطة وافتراءها.