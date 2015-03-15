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داعش تشن هجوماً مسلحاً على الرمادى والقوات العراقية تتصدى

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داعش تشن هجوماً مسلحاً على الرمادى والقوات العراقية تتصدى داعش تشن هجوماً مسلحاً على الرمادى والقوات العراقية تتصدى
أعلن نائب رئيس مجلس الأنبار فالح العيساوى ان القوات العراقية تصدت مساء اليوم السبت لهجوم لتنظيم داعش استهدف مركز مدينة الرمادى 118 كم شمالى بغداد.

وقال العيساوى فى تصريح صحفى "ان عناصر تنظيم داعش شنوا مساء اليوم هجوما للسيطرة على مناطق شارع عشرين والحوز وسط الرمادي، مركز محافظة الأنبار، وان التنظيم قام بتفجير سيارتين مفخختين على النقاط الأمنية أسفر عن مقتل جندى وجرح 5 آخرون أعقبها اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين استطاعت القوات العراقية ورجال العشائر قتل واصابة العشرات من عناصر التنظيم".
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