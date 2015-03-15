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مصدر: تركيا تستخدم الإخوان لإفشال حوار المعارضة السورية بالقاهرة

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مصدر: تركيا تستخدم الإخوان لإفشال حوار المعارضة السورية بالقاهرة مصدر: تركيا تستخدم الإخوان لإفشال حوار المعارضة السورية بالقاهرة
قال مصدر سورى مطلع على الحوار الذى تستضيفه القاهرة لتوحيد صف المعارضة السورية، والخروج بورقة مطالب متوافق عليها لإيجاد حل للأزمة الحالية التى تدخلها عامها الرابع، إن قيادات بارزة بالائتلاف الوطنى السورى من رموز إخوان سوريا يسعون لإفشال حوار القاهرة الذى تستضيفه لتوحيد صف المعارضة السورية، التى تتكون من عشرات الائتلافات والقوى السياسية.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القاهرة وجهت دعوة لرئيس الائتلاف السورى المعارض خالد خوجة والدكتور هادى البحرة عضو المكتب السياسى، مشيرا إلى أن عناصر إخوانية داخل الائتلاف السورى أفشلت الزيارة سعيا منها لإفشال حوار القاهرة بشكل كامل، مؤكدا أن تركيا التى تستضيف اجتماعات الائتلاف السورى لتضغط على المعارضة السورية لإفشال أى دور مصرى لحل الأزمة السورية، موضحا أن القاهرة تريد حل الأزمة السورية سياسيا عكس أنقرة التى تضغط لحسم الأزمة عسكريا.

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مصر 365

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