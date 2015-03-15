مشاجرة بالخرطوش بين عائلتين بقرية "أبو كبير" بالشرقية

تشهد قرية الغابة التابعة لمركز أبوكبير بالشرقى، مساء اليوم السبت، مشاجرة بالخرطوش بين عائلتين، وتم إخطار مركز الشرطة للتوجه للقرية والسيطرة على المشاجرة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع مشاجرة بالخرطوش بين عائلتين بقرية الغابة مركز أبوكبير، وتم إخطار ضباط الشرطة بالمركز، للتوجه إلى القرية. والسيطرة على المشاجرة.

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