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بتروجيت يسعى لفك عقدة المصريين في مالي

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بتروجيت يسعى لفك عقدة المصريين في مالي بتروجيت يسعى لفك عقدة المصريين في مالي

يحل بتروجيت ضيفا على دجوليبا المالي في دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد، وعينه على الفوز، حتى يصبح أول نادي مصري يفوز في مالي.

ففي السابق، لم يتمكن أي فريق مصري بما فيهم عملاق القارة النادي الأهلي من الفوز في مالي من إجمالي خمس مواجهات سابقة.

فدائما ما كانت الأندية المصرية تعاني أمام نظيرتها المالية، وبالأخص في بطولة الكونفدرالية الإفريقية..

فلقد أطاح الماليون بالأندية المصرية خارج هذه المسابقة ثلاث مرات من قبل.

إنبي الضحية مرتين

نادي إنبي هو المتضرر الأكثر أمام الأندية المالية، وذلك بتوديعه الكونفدرالية مرتين أمامهم..الأولى كانت في نصف النهائي عام 2009 حين خسر أمام مالي 4-2، وكان قد تعادل في القاهرة 2-2.

وفي عام 2012 حين شارك بالمسابقة مرة أخرى، ودع من الدور الثالث بالخسارة أمام نادي أوليمبيك باماكو 3-0 في مالي، وكان قد فاز بالقاهرة 3-1.

حرس الحدود الأول

وكانت أولى الصدامات المصرية-المالية في البطولات الإفريقية من نصيب فريق حرس الحدود، حين التقى في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية عام 2009 بفريق ستاد مالي.

تعادل وقتها 1-1 في الإسكندرية وخسر في مالي 2-0، واحتل المركز الأخير بالمجموعة خلفا لكل من ستاد مالي، بايلسا يونايتد النيجيري وبريميرو دي أجوستو الأنجولي.

الأهلي المنتصر الوحيد

وفي المواجهة الوحيدة بين الفرق المصرية والمالية في دوري أبطال إفريقيا، استطاع الأهلي تخطي العقبة الصعبة أمام ستاد مالي في دور الـ16 عام 2012.

خسر الأهلي المواجهة في مالي 1-0.. وفي مباراة العودة، قاد النجم محمد أبو تريكة الكتيبة الحمراء لعبور الفريق المالي بالفوز 3-1 في القاهرة.

بعد ذلك توج الأهلي بلقب البطولة هذا العام على حساب الترجي التونسي في المباراة النهائية.

دجلة الأخير

فريق دجوليبا والذي سيلعب أمام بتروجيت، كان أخر فريق يصطدم بناد مصري في البطولات الإفريقية.

فلقد أطاح بوادي دجلة من مسابقة الكونفدرالية العام الماضي في الدور الثالث عن طريق ركلات الترجيح، بعدما فاز كل فريق على أرضه بنتيجة 2-0.

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