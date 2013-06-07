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إيمان البحر درويش يختتم فعاليات "نصرة الأقصى" بأغنية "فداكي الروح ياأقصى يامدبوح"

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إيمان البحر درويش يختتم فعاليات "نصرة الأقصى" بأغنية "فداكي الروح ياأقصى يامدبوح" إيمان البحر درويش يختتم فعاليات "نصرة الأقصى" بأغنية "فداكي الروح ياأقصى يامدبوح"

كتب : سهيلة حامد منذ 41 دقيقة

اختتم الفنان إيمان البحر درويش، فعاليات اليوم العالمي لنصرة القدس لإحياء الذكرى السادسة والأربعين لاحتلال مدينة القدس، من أعلى منصة " القاهرة"، بأغنية "والله فداكي الروح يا أقصى يامدبوح، ده القلب بات مجروح عاللي بيجرالها.. حالفين مانتهنى ولايهدى يوم بالا إلا أما يبقى لنا الأقصى يا الجنة".

كما طالب الحضور من الفنان إيمان البحر الدرويش، تكرار الأغنية، لذلك رضخ لمطالبهم وقام بغنائها مرة أخرى قبل الانتهاء من الفعاليات، وروّج أحد منسقي فعاليات اليوم العالمي لـ"نصرة القدس"، لإحدى المعارض الموجودة في محيط الفعالية، قائلا "ما تشترونه سيكون للتبرعات".

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