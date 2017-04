10 هدايا تحتاجها الأم لجمالها

حولي هدية عيد الأم الخاصة بك من هدية عادية الى هدية جميلة ومميزة. لقد جمعنا لك أفضل مستحضرات التجميل التي تحتاجها الأم وتساعدها على ابراز جمالها بشكل ملكي يليق بها لتشعر أنها جوهرة تستحق التقدير.

1.تتعرض بشرة الأم الى أضرار كبيرة خلال فترة النهار ما يؤدي الى تزايد التصبغات، لذلك هي تحتاج الى مستحضر يصحح لون البشرة عبر تقنية تعمل على تفتيت دورة الاعتداءات اليومية التي تقود إلى فرط البقع الداكنة، لتكشف عن بشرة مشرقة طبيعياً ومتجانسة اللون.

كريم الليل " انلايتن سكينتون كوريكتينغ" Enlighten Skintone Correcting من ايستي لودر Estée Lauder

2.تعتبر الأم جوهرة غالية يصعب تكريمها ولا يليق بها الا الروائح المصممة بشكل ماسي وذو رائحة عطرية شرقية مذهلة بنفحات من الفلفل الوردي والهال، ليصل في نهايته إلى العنبر ونبضات الباتشولي.

عطر "غيلتي" Guilty من غوتشي Gucci

3.تنهمك الأم في انشغالات عديدة وتنسى أهمية العناية ببشرتها. اضافة الى ذلك فهي لا تملك الوقت لتطبيق أقنعة تبييض البشرة. الان اليك مستحضر مرطّب مبيّض ومجدّد للبشرة ومضاد للأكسدة لمقاومة البقع.

مصل " أدفانسد وايت بيرل دروب ايسانس" Advanced White P.E.A.R.L. Drop ESSENCE من غيرلان Guerlain

4.تزداد نسبة مشاكل البشرة الدهنية مع التقدم في السن ويصبح الوجه يلمع كثيراً. تحتاجين الى مكياج يتحكم بالزيوت خلال اليوم بينما يعمل فورا على تحييد علامات البثور للحافظ على مظهر طبيعي.

بودرة الوجه " أنتي بالميش سوليوشن باودر مايكاب" Anti-Blemish Solutions Powder Makeup من كلينيك Clinique

5. اجعلي أمك تستمتع في فترة الاستحمام وتحصل على الاسترخاء اللازم، اضافة الى ترطيب بشرتها بشكل طبيعي مع رائحة الياسمين العطرة التي ستفوح منها طوال اليوم. ننصحك أن تضيفي الى علبة الهدية:

صابون " جاسمان روج سوب" Jasmin Rouge Soap من توم فورد Tom Ford

6. تتنوع الوان طلاء الأظافر وتختلف من فصل الى اخر، الا أن الألوان التي تليق بيدين الأمهات تعتبر محدودة. بعيداً عن الأحمر اليك لوناً جديداً يناسب كل ألوان البشرة.

طلاء اظافر " لو فرني تانديرلي 641" Le Vernis Tenderly 641 من شانيل Chanel

7. يعتبر اللون الأحمر من أساس مستحضرات التجميل لهذا العام لا سيما بالنسبة للشفاه. ستحتاج أمك الى تزيين شفاهها باللون الأحمر لا سيما في السهرات والمناسبات ما سيعيد الشباب الى اطلالتها.

أحمر الشفاه " زو شاين ليبستيك" The Shine Lipstick من دولتشي أند غابانا Dolce And Gabbana

8. قبل أن تضع الماكياج تحتاج كل سيدة الى تأسيس بشرتها بشكل يخفي كل عيوب البشرة. ننصحك باختيار كريم الأساس المناسب لبشرة أمك للحفاظ على اشراق وجهها.

كريم أساس " اول داي لومينوس ويتلاس فاوندايشن فالوريس" All Day Luminous Weightless Foundation Vallauris من نارس Nars

9. الماكياج الطبيعي هو أساس الاطلالة الشابة. أعيدي الشباب الى اطلالة أمك بعيون لافتة من اللون الزهري الذي يمنحها الاشراق والتميز ويخفي التجاعيد المتراكمة حول العينين.

ظلال العيون الكريم " أومبر كوتور" Ombre Couture من جيفنشي Givenchy

10. للسهرات والحفلات يعتبر الماكياج الفضي من اخر صيحات الجمال التي تناسب السيدة العربية، مع الأي لاينر الأسود.

ظلال العيون " ديورشو مونو كينغدوم أوف كولورس فيري غريه" Diorshow Mono Kingdom Of Colors Fairy Grey من ديور Dior

