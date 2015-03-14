القبض على مسجل صادر ضده حكم بـ"المؤبد" فى قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز دشنا برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث القبض على مسجل مطلوب فى عدة قضايا إحداها صادر فيها حكم ضده بالسجن المؤبد "سرقة بالإكراه وخطف".

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارًا بتمكن قوة من القبض على "مأمون. ع ح" - مطلوب ضبطه فى عدة قضايا إحداها صادر فيها ضده منها حكم بالسجن المؤبد - وذلك بعد أن داهمته القوة فى إحدى المناطق الجبلية التابعة لمركز دشنا وتبادلت معه إطلاق النار.. تحرر المحضر اللازم وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة.