أخبار عاجلة

فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم» -
طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط -
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة» -
قابيل: صناعة الغزل والنسيج على رأس أولويات الوزارة -
لإصدار قرار ندب «منعدم».. خصم 10 أيام من مسؤولين بالأوقاف -
فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي» -
«النصر للملاحات» تستهدف مبيعات بقيمة 144 مليون جنيه خلال 2016 - 2017 -
«الوفد»: لقاء السيسي وترامب سينعكس على تسوية أزمات المنطقة -
إسرائيل تستعين بـ«معتز عبد الفتاح» للدفاع عن نفسها: «العرب قتلوا مليون عربي» -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مجهولون يقتلون عاملا بطلق نارى أمام محطة قطار سلمنت بالشرقية

Google+ Print
مجهولون يقتلون عاملا بطلق نارى أمام محطة قطار سلمنت بالشرقية مجهولون يقتلون عاملا بطلق نارى أمام محطة قطار سلمنت بالشرقية
تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد مقتل "عبد الله ال م ع" 24 سنة، عامل، ومقيم بعرب تل الجراد التابعة لأنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس.

وقال شهود عيان بقرية سلمنت إنه أثناء استقلال المجنى عليه لدراجة بخاربة بالقرب من محطة قطار سلمنت، قام مجهولون يستقلون دراجة بخارية بإصابته بطلق نارى ولاذا بالفرار.. وتم إخطار مركز شرطة بلبيس وتوجه ضباط المباحث لمحل الواقعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365