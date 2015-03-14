مجهولون يقتلون عاملا بطلق نارى أمام محطة قطار سلمنت بالشرقية

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد مقتل "عبد الله ال م ع" 24 سنة، عامل، ومقيم بعرب تل الجراد التابعة لأنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس.

وقال شهود عيان بقرية سلمنت إنه أثناء استقلال المجنى عليه لدراجة بخاربة بالقرب من محطة قطار سلمنت، قام مجهولون يستقلون دراجة بخارية بإصابته بطلق نارى ولاذا بالفرار.. وتم إخطار مركز شرطة بلبيس وتوجه ضباط المباحث لمحل الواقعة.

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