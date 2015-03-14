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مزارع يتخلص من ابنة شقيقه بعد أن حملت سفاحا بالمنيا

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مزارع يتخلص من ابنة شقيقه بعد أن حملت سفاحا بالمنيا مزارع يتخلص من ابنة شقيقه بعد أن حملت سفاحا بالمنيا
تخلص مزارع من نجلة شقيقه، بعد أن اكتشف حملها سفاحا بإحدى قرى مركز المنيا.

وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، من مأمور مركز المنيا يفيد تلقيه بلاغا من ربة منزل يتضمن مقتل نجلتها م _ج 16 سنة بإحدى قرى المركز على يد عمها، وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

وتبين صحة أقوال والدة المجنى عليها، حيث تبين أن عمها ش- ح 55 سنة فلاح قام بكتم أنفاس المجنى عليها وخنقها حتى لقيت مصرعها، بعدما اكتشف حملها سفاحا، وتبين أن الفتاة كانت تقيم مع جدتها لوالدها، الذى يعمل فى ليبيا وأن والدتها متزوجة من آخر، وقام عم المجنى عليها بدفن جثتها على أن وفاتها طبيعية.

وقد أمرت نيابة بالمنيا باستخراج جثة المجنى عليها لتشريحها وبيان سبب الوفاة وضبط وإحضار عمها المتهم بقتلها.

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مصر 365