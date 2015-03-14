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شركة «بيبسيكو» تعتزم ضخ 500 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر

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شركة «بيبسيكو» تعتزم ضخ 500 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر شركة «بيبسيكو» تعتزم ضخ 500 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر

أكدت شركة “بيبسيكو”، واحدة من أكبر الشركات العالمية الرائدة في صناعة الأغذية والمشروبات، التزامها تجاه السوق المصري في “مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد – المستقبل” المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، وضخ 500 مليون دولار استثمارات جديدة.

وقال عمر فريد رئيس شركة “بيبسيكو” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – خلال حلقة نقاشية في المؤتمر الاقتصادي – إن مصر هي واحدة من الأسواق الاستراتيجية الواعدة لدينا، ونحن لم نتجاوز السطح الخارجي لفرص النمو على المدى الطويل الموجودة لشركة بيبسي كولا وشركائنا في مصر، ونحن على ثقة من أن هذا الاستثمار سوف يساعدنا على مواصلة التقدم في أعمالنا في مصر.

وأضاف أنه سيتم توجيه هذه الاستثمارات نحو تعزيز وتوسيع عمليات بيبسيكو، حيث تدير 11 منشأة تصنيع في جميع أنحاء الجمهورية ولديها 60 مركز توزيع وتخزين، وتوفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف موظف بدوام كامل، وتعمل الشركة وشركاؤها سنويًا مع 10 آلاف مزارع مصري بشكل مباشر وغير مباشر حيث تشتري البطاطس لتصنيع رقائق بطاطس “شيبسي” و”لايز” كما تقوم ببناء مهارات في مجال تقنيات الزراعة الحديثة.

وأشار إلى التوسع في فئات جديدة، وتوفير خيارات المنتجات المتنوعة لتلبية مطالب المستهلك المصري، بالإضافة إلى تزايد تواجد الشركة في أسواق شمال إفريقيا.

وشاركت بيبسيكو في حلقة نقاش حول مستقبل التصنيع والصناعة في مصر، وتم تسليط الضوء على قصة نجاح بيبسيكو في مصر منذ بدايتها بمنتج بيبسي كولا منذ أكثر من 50 عامًا حتى تطورها إلى أغذية بمجموعة واسعة من العلامات التجارية والتي تتباين بين المشروبات الغازية ورقائق البطاطس إلى وجبات خفيفة الخبز والبسكويت والمكسرات وكذلك العصائر والمشروبات ومنتجات الألبان من خلال شراكتها مع شركة المراعي، كما تم أيضًا تسليط الضوء على التزام “بيبسيكو” وثقتها في السوق المصري.

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