بعد فوزه بمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الخليج.. "حرمة" ينافس في "الإسماعيلية الدولي"

كتب : نورهان طلعت : منذ 30 دقيقة

تشارك المخرجة السينمائية السعودية عهد، بفيلمها "حرمة" في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث بدأت الدورة الـ 16 من المهرجان في الرابع من يونيو، ليتنافس حرمة مع 19 فيلما تضمهم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بالمهرجان.

كان حرمة قد فاز في المسابقة الرسمية الخليجية للأفلام القصيرة ضمن مهرجان الخليج السينمائي، والذي اختتم دورته السادسة في أبريل الماضي.

فيلم "حرمة" من بطولة وإخراج السينمائية السعودية عهد، وهو تجربتها الثانية لها في مجال الإخراج، وقد تم تصويره في منطقة شعبية حقيقية بمدينة جدة السعودية، وهو من إنتاج شركتي بيزيبي BIZIBI وسيلفرجراي SILVERGRAY وساهم في تمويله معهد السينما الفرنسي CNC.

ويشارك في بطولة الفيلم، الممثل الشاب محمد عثمان في أول تجربة تمثيل له، بالإضافة إلى الممثل القدير محمد بكروتدور، وأحداث الفيلم حول امرأة سعودية وحيدة مستعدة لعمل أي شيء لحماية ابنها الذي لم يولد بعد.

مهرجان الإسماعيلية هو الخطوة السادسة للفيلم بالمهرجانات الدولية، وقد جاءت مشاركته الأولى في مسابقة الأفلام العربية القصيرة بـمهرجان الدوحة ترايبيكا، والتي فاز فيها بجائزة التطوير، وجاءت المشاركة الثانية للفيلم في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن مهرجان برلين السينمائي الدولي، أحد أقوى وأعرق المهرجانات السينمائية العالمية، ليكون بذلك أول فيلم سعودي يشارك ضمن فعالياته، وفي مارس الماضي شارك فيلم حرمة في الدورة السابعة من مهرجان أيام بيروت السينمائية، ثم شارك حرمة في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة ضمن مهرجان بيرد آي فيو الدولي للأفلام في لندن، والذي يهدف إلى إبراز إسهامات المرأة في السينما، حيث ركزت دورة هذا العام على أفلام صانعات الأفلام والسينمائيات العربيات.