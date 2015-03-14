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تعزيزات عسكرية إضافية لولاية جنوب كردفان السودانية

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تعزيزات عسكرية إضافية لولاية جنوب كردفان السودانية تعزيزات عسكرية إضافية لولاية جنوب كردفان السودانية


> دفعت القوات المسلحة السودانية ، بتعزيزات عسكرية إضافية لولاية جنوب كردفان ، التي شهدت بعض مناطقها اشتباكات بين الجيش السوداني، ومجموعات متمردة مسلحة تابعة للحركة الشعبية – قطاع الشمال -.

وقال والي جنوب كردفان آدم الفكي – في تصريح مساء اليوم السبت – إن تلك التعزيزات الإضافية ستتمركز بمناطق “كالوجي، وقدير، وأبوجبيهة”، وتستهدف المساعدة في إعادة المواطنين إلى قراهم، التي شهدت اشتباكات مع المتمردين خلال اليومين الماضيين ، مشيرا إلى أن الولاية تقوم بدورها في إيواء المتأثرين وتحسين الوضع الأمني بالولاية.

وأشار الفكي إلى أن لجنة أمن جنوب كردفان ، زارت محليتي “أبو جبيهة وقدير”، ووقفت على الأحوال الأمنية وأوضاع المتأثرين، الذين وصلوا إلى أبوجبيهة من منطقة الرحمانية، بعد هجوم المتمردين عليها فجر الخميس.

وكان الجيش السوداني ، قد أعلن عن تصدي قواته لهجوم شنه متمردو الحركة الشعبية -قطاع الشمال-على مدينة “كالوجي” بالولاية، بعد أن كبدت المتمردين خسائر فادحة.

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