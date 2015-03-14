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طلاب آداب السويس ينظمون قافلة لمحو الأمية بحي فيصل

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طلاب آداب السويس ينظمون قافلة لمحو الأمية بحي فيصل طلاب آداب السويس ينظمون قافلة لمحو الأمية بحي فيصل

طلاب آداب بالسويس ينظمون قافلة لمحو الأمية بحي فيصل

نظم طلاب كلية آداب والعلوم الإنسانية بجامعة السويس اليوم بالتعاون مع هيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة علياء فريد قافلة محو الأمية بشوارع حي فيصل ضمن مبادرة ” وطن بلا أمية ” التي أطلقها طلاب كلية آداب.

وقال محمد حمدي ،منسق مبادرة “وطن بلا أمية ” ، إن القافلة استهداف العاملين بالمقاهي وأصحاب المهن الحرة والعاملين في جهاز التجميل والنظافة، بالإضافة إلى المواطنين الراغبين فى التعلم القراءة والكتابة.

وأضاف حمدى فى تصريحات صحفية منسق مبادرة “وطن بلا أمية” ، أن القافلة شهدت إقبالًا كبير وترحيب من المواطنين الذين قاموا بتوقيع على استمارات محو الأمية ،لافتًا إلى أن من يقوم بتوقيع الاستمارة بيتم التواصل معه حسب المراكز التابع له. .

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