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اجتماع محافظ السويس مع وفد نقابة “مصر – إيران” وممثلي العمال

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اجتماع محافظ السويس مع وفد نقابة “مصر – إيران” وممثلي العمال اجتماع محافظ السويس مع وفد نقابة “مصر – إيران” وممثلي العمال

محافظ السويس خلال الاجتماع2

اجتمع اللواء العربي السروي محافظ السويس اليوم مع وفد النقابة و ممثلي العاملين بشركة إيران بمكتبه ،وذلك للتأكيد علي ضرورة عمل الشركة وزيادة الإنتاج تعويضًا للخسائر التي نتجت عن الإضراب لمدة 16 يومًا والتي بلغت 10 ملايين جنيه.

كما تم التأكيد علي نتائج اجتماعه مع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الماضي بصرف كافة حقوق العاملين بمجرد توافر السيولة المالية وبعد الانتهاء من صرف رواتب الإداريين عن الشهر الماضي كأسبقية أولي .

وكان محافظ السويس ،قد أعتمد مبلغ 2مليون و250 ألف جنيهًا من صندوق الكوارث بوزارة القوي العاملة خلال الأسبوع الماضي لصالح الرواتب الأساسية للعاملين بالشركة بعد الإضراب الذي حدث خلال الفترة الأخيرة .

وحضر الاجتماع المهندس محمد مرسى السكرتير العام لمحافظة السويس وهشام جابر مدير عام المالية والإدارية وسيدة شرقاوي مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة وباسم حسين المدير المالي للشركة والسيد غنيمي رئيس نقابة شركة “مصر ايران” وعبد الفتاح موسي أمين النقابة والسيد فوزي أمين صندوق النقابة وخالد الجيلاني عضو مجلس ادارة النقابة وحضر ممثلًا عن العمال محمد فوزي ومحمد رفاعي وسعد أحمد ومحمد سليمان .

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