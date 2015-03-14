السفير الياباني يوقع على قرض ميسر لمشروع إنشاء قناطر ديروط بـ 49 مليون دولار

وقع اليوم، السبت، السفير الياباني بالقاهرة تاكيهيرو كاجاوا ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، على خطابات متبادلة خاصة بقرض ميسر لمشروع إنشاء “قناطر ديروط الجديدة”، وتبلغ قيمة القرض 49 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك على هامش اليوم الثاني لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد حاليا بشرم الشيخ.

وقالت سفارة اليابان في القاهرة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، “سينشئ هذا المشروع قناطر جديدة على ترعة مدينة ديروط بدلاً من القناطر القديمة، لتدعيم نظام الإدارة المائية وتعزيز كفاءة استخدام المياه من أجل تحسين الإنتاج الزراعي في صعيد مصر، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا اليابانية الفائقة، طبقًا لنظام الشروط الخاصة للشراكة الاقتصادية، بناءًا على طلب الحكومة المصرية”.

وتابعت “سيتم أيضًا استخدام الآلية التي لا تعوق جريان المياه أثناء إنشاء القناطر الجديدة”.