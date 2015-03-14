«أرابتك» توافق على شروط مصر بشأن «المليون وحدة سكنية»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، موافقة شركة أرابتك الإماراتية على شروط الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه سيجري التوقيع النهائي خلال الأيام المقبلة.

وقال الوزير في ورشة عمل على هامش مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد- مصر المستقبل» بشرم الشيخ، إن أرابتك أرسلت خطابا مكتوبا أبدت فيه موافقتها على شروط الحكومة يضخم استثمارات ضخمة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع البالغة ١٠٠ ألف وحدة سكنية.

وأضاف «مدبولي» إن «مؤتمر شرم الشيخ شهد التوقيع على ٤ مذكرات تفاهم لتنفيذ أربع مشروعات عملاقة باستثمارات تصل إلى عشرات المليارات الدولارات، أولها مع إعمار العقارية الإماراتية لتنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، والثاني تنمية جنوب منطقة مارينا بالساحل الشمالي، على مساحة ٢٨٠٠ فدان مع مستثمرين سعوديين هما حسن الشربتلي وعبدالرحمن الشبكشي.

وأشار إلى أن المشروع الثالث واحة أكتوبر على مساحة ١٠ آلاف متر مربع مع شركة آبار الإماراتية وبالم هيلز المصرية، والمشروع الرابع لإنشاء محطة تحلية مياه مع شركة أوراسكوم وإحدى الشركات الأمريكية.