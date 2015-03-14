مادونا: لا أمانع من الزواج مجدداً

كشفت النجمة العالمية Madonna أن زواجها بالمخرج البريطاني Guy Ritchie أشعرها بالضيق، وكأنها تعيش في السجن.

وخلال حديث أجرته معها صحيفة The Sun البريطانية، قالت Madonna البالغة من العمر 56 عاماً: "أيّ زواج يتطلّب تقديم تضحيات والكثير من التنازلات، لكنني وجدت نفسي في نزاع وأردت في أحيان كثيرة أن أعبّر عن نفسي كفنانة بطرق لم أشعر أن Ritchie كان مرتاحاً تجاهها".

وأضافت: "شعرت في أحيان أنني مسجونة، فلم يكن مسموحاً لي بأن أكون أنا نفسي".

وأكّدت Madonna أن العلاقات العاطفية الفاشلة التي مرت بها في السابق لم تمنعها من التفكير بالزواج مجدداً، لأنّ أيّ امرأة بحاجة إلى رجل يقف إلى جانبها ويُساندها مع تقدّمها في السنّ.

يُشار إلى أنّ زواج Madonna وGuy Ritchie استمرّ 7 سنوات، وأثمر ولادة ابنهما Rocco البالغ من العمر حالياً 14 عاماً.

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