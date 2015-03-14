لماذا شغل خالد الشيخ عبدالله الرويشد في مهرجان"فبراير الكويت"؟

انطلقت أولى حفلات مهرجان "فبراير الكويت" الذي تنظّمه شركة "روتانا" بالتعاون مع مركز عبد الله الرويشد في الكويت بحفل غنائي ساهر، شارك فيه الفنان عبد الله الرويشد والنجمة العراقية شذى حسون ومواطنها وليد الشامي والفنان السعودي جابر الكاسر. أقيم الحفل مساء أمس الجمعة على مسرح صالة التزلج وامتدّ حتى الساعات الأولى من صباح السبت وسط تفاعل جماهيري كبير لحضور خليجي وعربي جاء خصيصاً من كل حدب وصوب لمتابعة نجمه المفضل.

جابر الكاسر .. ألهب الحضور

قدم المذيع ناصر العطية الوصلة الأولى للسعودي جابر الكاسر ووجّه تحية للمايسترو أمير عبد المجيد وفرقته الموسيقية. من ثم اعتلى الفنان السعودي المسرح على وقع أغنية "شوية شوية". واختار أن تكون المصافحة الثانية مع أغنية " يزيد الشوق" إلى " انعشوني ". ثم توقف جابر عند أغنية " تدلع" حيث تفاعل معه الجمهور ثم " يوه منه" و " الله لنا" و انتقى من أعماله " المطوع" واستمرّ مقدماً واحدة من أشهر أغنياته " أحبك يا مجنون". واستكمل مع أغنية " شوية حب" ليهديها للجمهور قبل أن يتوقف عند " وديني " واختتمت الكاسر وصلته بأغنية " تعيش كويتنا".

شذى "ولهانة"

استهلت الفنانة شذى حسون التي قدمها المذيع عبد الرحمن الدين وفرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس استهلت وصلتها بالأغنية الرئيسية في ألبومها الأخير "ولهانة" لتشعل حماس الجمهور وتكمل مع أغنية " يا محمد" لتقدّم وسط تفاعل الجمهور " ابن اللذينا " وأعقبتها بأغنية " شاعلها " وعرّجت إلى الفلكلور لتنتقي سامرية " يا سعود" قبل أن تغني " حنينا " ثم " وعد عرقوب ". واستمرت في وصلتها لتقدم " يا نبعة الريحان " ومنها إلى " اموت عليك" واختتمت حسون وصلتها على وقع أغنية " أحب الكويت".

وليد الشامي يغنّي راشد الماجد

وليد الشامي يغنّي راشد الماجد

أما الفنان وليد الشامي فقدمته المذيعة فاطمة بوحمد واختار أن يبدأ بـ " دهب دهب". واختار من أرشيف الفنان راشد الماجد أغنية " طاير من الفرحة" ليهديها إلى الكويت. واستكمل الشامي وصلته على وقع أنغام " جسر المسيب" و" نام" قبل أن يعرّج إلى " يا أهل الوفا". ونوّع وليد في اختياراته ما بين الكلاسيكي والرومانسي والسريع وتوقف عند واحدة من أغنياته القديمة " لمّ الشمل" ثم مضى على وقع آهات وصيحات الحضور ليشدو بـ " اشتقت لك " واستمر ليلعب على ذائقة المستمعين ليقدم لهم " هي هي". ويتوقف الشامي مع " مجنوني" قبل أن يختتم وصلته بالأغنية الأبرز في الفترة الأخيرة والتي أثارت ضجة كبيرة في قاعة التزلج " احبه كلش" كلمات كاظم السعدي ومن ألحان وليد الشامي.

مفاجأة الرويشد

ومسك الختام كان عندما أطلت المذيعة منال ناصر لتقدم الرويشد فأعطى المايسترو أمير عبد المجيد لفرقته إشارة البدء لتشرع في العزف. ويصلنا صوت أبو خالد من الكواليس يشدو بأغنية " دمعة المقهور" وتفاعل الجمهور وتعالت الصيحات. الرويشد خاطب جمهوره قائلاً: " أتمنى اليوم أن تشاركوني لحظة مميزة وهي الاحتفاء بالموسيقار خالد الشيخ الذي أُدين له بالفضل في صناعة اسم الرويشد ". وصعد الشيخ المسرح ليتبادل والجمهور التحية قبل أن يمضي ويسرد أهم ذكرياته مع بوخالد قائلاً" عام 1986 كرّمني عبد الله رفيق الدرب عندما شدا بـ" قالوا فؤادك خفج ". وفي يوم عيد ميلادي أهداني الرويشد 5 كيلو أرز ، تلك الذكريات التي لا تنسى واعتبر نفسي مكرماً منذ أن وطأت قدماي الكويت أوائل السبعينات. أحتفظ بمواقف وذكرى طيبة لا تنسى مهما مرت السنوات، وأنتهز فرصة التكريم اليوم لأهديه لكل من ساهم في وصولي إلى هنا، لقد تعلمت الموسيقى في الكويت ويكرّمني صديق العمر فيها اليوم".

من ثم أهدى الرويشد درعاً تذكارية إلى الشيخ يحمل علم الكويت وعوداً ليغادر الأخير المسرح، ثم مضى بوخالد مستكملاً وصلته على وقع أنغام العديد من الأغنيات التي انتقاها من أرشيفه فقدم " حال الهوى" وأتبعها بـ " الي نساك انساه". وتوقف "سفير الأغنية الخليجية" عند واحدة من أجمل اعماله " الي حصل" قبل أن يغني " بوعيون فتانة" ويمضي الرويشد مطرباً بـ " خاب ظني" ثم " ما فيه احد مرتاح ". و يعود للمسرح ويبادر الجميع بأغنيات " اي معزة " و " تعال" و " في موعد" و " تذكرني ". ويهدي محبيه أغنية " يقول انه مفارقني ". واختتم وصلته بـ" قولولن".

لقطات

- أثبت الفنان السعودي جابر الكاسر أنه لم يكن الحلقة الاضعف أو كبش الفداء كعادة من يفتتح الحفلات الغنائية بتفاعل الجمهور مع أغانيه

- كان حضور الفتيات أكثر من الشباب بالحفل وانشغلن بتصوير مقاطع وصور الحفل وبثّها في صفحاتهنّ على مواقع التواصل الإجتماعي

- أهدت شذى حسون أغنية " يا محمد " لمدير قناة سكوب محمد طلال السعيد بحسب ما ذكرته عمته المؤلفة فجر السعيد أن شذى حسون لبت طلبها بإهدائه الأغنية على المسرح.

- أكدت شذى حسون أن الجمهور الكويتي مختلف ويخوف" لدرجة أنها كانت تفكر بالحفلة قبل شهرين من موعدها.

- أطلت حسون بماكياج وتسريحة خبيرة التجميل الكويتية آلاء دشتي

وأزياء فالنتينو ويحسب لها مراعاة وخصوصية الحفلات الكويتية بارتدائها فستاناً محتشماً.

- شذى حسون ستغادر الكويت إلى بيروت للمشاركة بحلقة من برنامج تاراتاتا ثم تستعد لتصوير "فيديو كليب" لأغنية سينغل جديدة.

- داعبت شذى حسون أحد الحضور والذي كان يصرخ طول الحفلة

" وعد عقروب وعد عقروب" لتقول له اسم الأغنية " وعد عرقوب وليس عقروب لتضحك ويضحك معها الحضور".

- بدا وليد الشامي للوهلة الأولى مرتبكاً وتغلب على ارتباكه شيئاً فشيئاً مع ترديد الجمهور لأغانيه التي وجدت تفاعلاً من الحضور.

- أحد الحضور كان يصرخ على الشامي " أحبه كلش " وهي من أغانيه الناجحة ليقول له مداعباً "هدي أعصابك .." ليضحك الجمهور.

- الفنان عبدالله الرويشد ترك الجمهور يغني أغنية "ما في أحد مرتاح"

ليقوم بالسلام على أحبائه مثلما قال ، لينزل بين الجمهور ويحتضن

ذوي الاحتياجات الخاصة في بادرة إنسانية .

- أشاد الحضور بما قدمه الرويشد من تكريم للفنان عبدالكريم عبدالقادر وخالد الشيخ.

- لاحظ الجمهور والمشاهدين بعض الأخطاء الفنية في هندسة الصوت ببعض الأغاني.

- لأول مرة يغني الرويشد 5 اغاني جديدة على خشبة مسرح حفلات الكويت.