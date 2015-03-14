بالفيديو...ماذا قال تامر حسني عن أمه؟

تحدّث المغني المصري تامر حسني خلال برنامج "واحد من الناس"، الذي حلّ ضيفاً على مقدّمه، عن مدى فضل والدته عليه، مناشداً كلّ الشباب ضرورة مراعاة أمهاتهم، وقال: "إنّ رضا الأب والأم هو السند الحقيقي للإنسان في حياته و مماته، ولا أتخيّل أن يعيش أيّ إنسان من دون رضا والدته عليه. وإنّ من أسباب المتاعب في الحياة عدم رضا الأم".

و اعتبر حسني أن رضا الأم وسعادتها وفرحتها مفاتيح النجاح في الدنيا والآخرة. ووجّه تامر رسالة إلى كلّ ابن ذي قلب قاسٍ على أمه أو مقصّر في حقها "بأن يراجع نفسه ويذهب لها ويصالحها فوراً، لأنه لا يساوي شيئاً من دون أمه".

وأكّد حسني أن سبب النجاح الذي وصل إليه هو رضا أمه، وبفضله يكون خروجه من أيّ مشكلة يواجهها، مشدّداً على القول إن الله سبحانه وتعالى نجّاه من مصاعب كثيرة بسبب دعاء أمه، لافتاً إلى أنه دائم الاطمئنان إلى رضا أمه عنه.

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