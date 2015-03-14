جمعة: ياليتكم شاهدتم المباراة.. ما قلناه عن جاريدو من شهور يحدث الآن

"ياليت جمهور الأهلي شاهد كيف فاز فريقه على الجيش الرواندي".. هكذا قال وائل جمعة مدير الكرة بالقلعة الحمراء بعد المباراة.

الأهلي فاز بهدفين من دون رد على الجيش في أرض رواندا، خلال ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

المباراة لم تكن مذاعة، ولم يستطع الجمهور المصري متابعتها بسبب أزمة في البث من قبل القناة التي اشترت حقوق النقل، قناة النهار الرياضية.

وقال جمعة عبر قناة الحياة: "ياليتكم شاهدتم المباراة، الأهلي لعب بشكل ممتاز".

وتابع "ما قلناه عن جاريدو وكيف أنه يجعل الأهلي يلعب بشكل ممتاز لكن النتائج تعانده يتحقق الأن، أقصد أن النتائج الآن تعكس كيف تطور الفريق".

وأتم "قرار الأهلي بالإبقاء على جاريدو يثبت الآن مدى صحته".