أخبار عاجلة

فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم» -
طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط -
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة» -
قابيل: صناعة الغزل والنسيج على رأس أولويات الوزارة -
لإصدار قرار ندب «منعدم».. خصم 10 أيام من مسؤولين بالأوقاف -
فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي» -
«النصر للملاحات» تستهدف مبيعات بقيمة 144 مليون جنيه خلال 2016 - 2017 -
«الوفد»: لقاء السيسي وترامب سينعكس على تسوية أزمات المنطقة -
إسرائيل تستعين بـ«معتز عبد الفتاح» للدفاع عن نفسها: «العرب قتلوا مليون عربي» -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جمعة: ياليتكم شاهدتم المباراة.. ما قلناه عن جاريدو من شهور يحدث الآن

Google+ Print
جمعة: ياليتكم شاهدتم المباراة.. ما قلناه عن جاريدو من شهور يحدث الآن جمعة: ياليتكم شاهدتم المباراة.. ما قلناه عن جاريدو من شهور يحدث الآن

"ياليت جمهور الأهلي شاهد كيف فاز فريقه على الجيش الرواندي".. هكذا قال وائل جمعة مدير الكرة بالقلعة الحمراء بعد المباراة.

الأهلي فاز بهدفين من دون رد على الجيش في أرض رواندا، خلال ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

المباراة لم تكن مذاعة، ولم يستطع الجمهور المصري متابعتها بسبب أزمة في البث من قبل القناة التي اشترت حقوق النقل، قناة النهار الرياضية.

وقال جمعة عبر قناة الحياة: "ياليتكم شاهدتم المباراة، الأهلي لعب بشكل ممتاز".

وتابع "ما قلناه عن جاريدو وكيف أنه يجعل الأهلي يلعب بشكل ممتاز لكن النتائج تعانده يتحقق الأن، أقصد أن النتائج الآن تعكس كيف تطور الفريق".

وأتم "قرار الأهلي بالإبقاء على جاريدو يثبت الآن مدى صحته".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع