رايون سبورتس يحاولون شكوى الزمالك لمراقب المباراة.. والنادي الأبيض يرد

تحدث مسؤولو رايون سبورتس الرواندي مع مراقب المباراة التي ستجمع الفريق الزائر بالزمالك، وذلك لإيضاح أن هناك أزمة إدارية حصلت للبعثة في مطار القاهرة.

بعثة رايون سبورتس لم تحصل على تأشيرات دخول مصر، ولهذا تعطلت في المطار وتعطل كذلك سفره إلى الجونة، حتى حل الزمالك الأزمة.

إدارة رايون سبورتس حاولت إيصال تلك البطولة لمراقب المباراة التي تجمعه مع الزمالك في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

لكن حمادة أنور مدير الكرة بالزمالك رد بأن هذه قوانين دولة، لم يدرسها رايون سبورتس وبعثته، وأن النادي الأبيض لم يخطئ في أي شيء يخص هذا الأمر.

إلى ذلك، يرتدي الزمالك قميصه الأبيض في مباراة الجونة، ويرتدي رايون سبورتس اللون الأزرق.

ويرتدي حارس الزمالك القميص الأخضر، في حين رداء حامي عرين رايون سبورتس سيكون الأصفر.