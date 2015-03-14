الاهلي_الافريقي - متعب يفتتح الأهداف = اللقب

الأهلي يفوز خارج ميدانه 2-0، ولكن لم يكن هذا السبب فقط هو سر السعادة الكبيرة لجماهير المارد الأحمر، بل السبب هو عماد متعب.

عماد متعب افتتح أهداف الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المرة الخامسة التي يكون القناص متعب هو صاحب الهدف الافتتاحي للفريق في المشوار الإفريقي.

مشوار اللقب التاسع للأهلي بدأ بالفوز على الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في الفوز بثنائية مقابل لاشيء بفضل عماد متعب ووليد سليمان.

شاهد - أهداف المباراة

ليكن الهدف الافتتاحي لمتعب هو الخامس له في بطولة إفريقيا، وخلال الـ4 مرات السابقة، كانت النتيجة واحدة.. الأهلي البطل.

**المرة الأولى**

أول الأهداف الافتتاحية لعماد متعب كانت في شباك فيلا الأوغندي عام 2005.

الذهاب انتهى في أوغندا بالتعادل 0-0 وفي العودة دك الأهلي شباك فيلا بسداسية كاملة.

وكان متعب هو صاحب الهدف الأول للأهلي في البطولة.

ونجح الأهلي في التتويج باللقب في النهاية على حساب النجم الساحلي التونسي

**المرة الثانية **

في العام التالي مباشرا عاد من جديد عماد متعب لافتتاح أهداف الأهلي في البطولة.

الأهلي يفوز خارج الديار 2-0 أمام توسكر الكيني قبل أن يكرر الفوز في العودة بثلاثية.

متعب افتتح أهداف الأهلي، والمارد الأحمر بطلا على حساب الصفاقسي التونسي

**المرة الثالثة**

في 2008 تأخر أول أهداف الأهلي في بطولة إفريقيا حتى دور الـ16.

ففي دور الـ32 انسحب فريق تحرير إريتريا، ليتأهل الأهلي مباشرا إلى دور الـ16.

وفي دور الـ16 كانت أول أهداف الأهلي في مرمى بلاتنيوم ستارز الجنوب إفريقي وأيضا عن طريق متعب.

الأهلي خسر ذهابا 2-1 إلا أنه تأهل إلى دور المجموعات ولم ينجح أي فريق في الوقوف أمام مشوار الفريق للقب.

الأهلي بطلا على حساب القطن الكاميروني بعد افتتاح متعب.

**المرة الرابعة**

أخر ألقاب الأهلي بدوري أبطال إفريقيا كانت عام 2013.

الأهلي يبدأ المشوار بالفوز على توسكر في كينيا 2-1.

فوز المارد الأحمر جاء بعد هدف افتتاحي لعماد متعب.

وفي النهاية توج الأهلي باللقب في نهائي الأبطال على حساب أورلاندو بيراتس.