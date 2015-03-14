رئيس وزراء إيطاليا يتحدث مع السيسي عن صلاح وفيورنتينا

تحدث ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المتألق محمد صلاح جناح فيورنتينا على هامش حوارهما في المؤتمر الاقتصادي المصري بشرم الشيخ.

يلعب صلاح في إيطاليا بقميص الفيولا منذ مطلع فبراير الماضي ويقدم أداء رائعا، إذ سجل ستة أهداف وصنع هدفين خلال تسع مباريات.

وأفادت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية أن رئيس وزراء إيطاليا الذي ولد بمدينة فلورنسا معقل فيورنتينا أنهى لقاءه بالرئيس السيسي بالتحدث حول محمد صلاح وكرة القدم.

وأضافت الصحيفة أن الضحكات بين الطرفين تعالت حين تطرق الحديث إلى كرة القدم وصلاح.