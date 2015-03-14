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استشارى أطفال: المتابعة الطبية للطفل المبتسر ضرورية ومهمة

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استشارى أطفال: المتابعة الطبية للطفل المبتسر ضرورية ومهمة استشارى أطفال: المتابعة الطبية للطفل المبتسر ضرورية ومهمة
الطفل المبتسر هو الطفل الذى لم يكمل عمره الرحمى 37 أسبوعا، نتيجة ولادته مبكرا، ما يتطلب حصوله على رعاية صحية ومتابعة خاصة عن بقية حديثى الولادة.

الأطفال المبتسرين


>قالت الدكتورة عبير السيد حامد استشارى علاجى أطفال حديثى الولادة بمستشفى الجلاء، الأطفال المبتسرون هم الأطفال الذين تمت ولادتهم مبكرا قبل اكتمال 37 أسبوعا من عمرهم الرحمى، لذلك يحتاج الأطفال ناقصو النمو أو "المبتسرين" إلى متابعة صحية مختلفة عن حديثى الولادة مكتملى النمو.

الرعاية الصحية للأطفال المبتسرين


>وأشارت د.عبير إلى أن الأطفال المبتسرين يتم وضعهم فى حضَّانة المستشفى نظرا لأن حالتهم الصحية تحتاج إلى رعاية طبية معينة، لا تستطيع الأمهات إجراءها بالمنزل، وذلك يتم من خلال عمل وإعداد جدول عناية طبية يستلزم أن يحصل عليها الطفل، حسب حالته الصحية التى يعانى منها.

جدول رعاية الأطفال المبتسرين


>وأضافت د.عبير أنه يتم إجراء بعض الفحوصات الطبية للطفل المبتسر، أثناء تواجده فى الحضانة ومنها:

1) إجراء إشاعة موجات صوتية على المخ للاطمئنان على سلامة المخ.
>2) فحص قاع العين، نظرا لأن زيادة الأكسجين تؤثر على عين الأطفال.
>3) تحليل للغدة الدرقية.

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